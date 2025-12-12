Fête de la Saint-Patrick

Centre Culturel André Gallois Fagnières Marne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

La commune de Fagnières vous invite à célébrer la Saint-Patrick lors d’une grande soirée festive le 28 mars 2026 à 20h, au Centre Culturel André Gallois.

Ambiance garantie avec le groupe de musique celtique Irish Barn !

Les inscriptions se feront auprès de la mairie à partir du 3 mars, les mardis et jeudis de 14h à 18h ou directement sur place le soir de l’événement.

L’entrée est fixée à 10 €, et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.

Sur place, vous pourrez profiter d’une petite restauration conviviale bière, cidre, crêpes, galettes, champagne…

De quoi passer un moment chaleureux et festif dans l’esprit irlandais ! .

Centre Culturel André Gallois Fagnières 51510 Marne Grand Est communication@fagnieres.fr

English : Fête de la Saint-Patrick

L’événement Fête de la Saint-Patrick Fagnières a été mis à jour le 2025-12-12 par ADT de la Marne