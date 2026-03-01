Fête de la Saint-Patrick La Civette Falaise

Fête de la Saint-Patrick

La Civette 26 Place du Docteur Paul German Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Venez fêter la Saint-Patrick entre amis à la civette, concert de 19h à 21h

Venez fêter la Saint-Patrick entre amis à la civette, concert de 19h à 21h

Ouvert à tous .

La Civette 26 Place du Docteur Paul German Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 13 46

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English : Fête de la Saint-Patrick

Come and celebrate St Patrick’s Day with friends at La Civette, concert from 7pm to 9pm.

L’événement Fête de la Saint-Patrick Falaise a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Falaise Suisse Normande