Fête de la Saint-Patrick La Civette Falaise
Fête de la Saint-Patrick La Civette Falaise mardi 17 mars 2026.
Fête de la Saint-Patrick
La Civette 26 Place du Docteur Paul German Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Venez fêter la Saint-Patrick entre amis à la civette, concert de 19h à 21h
Venez fêter la Saint-Patrick entre amis à la civette, concert de 19h à 21h
Ouvert à tous .
La Civette 26 Place du Docteur Paul German Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 13 46
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English : Fête de la Saint-Patrick
Come and celebrate St Patrick’s Day with friends at La Civette, concert from 7pm to 9pm.
L’événement Fête de la Saint-Patrick Falaise a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Falaise Suisse Normande