Fête de la Saint-Patrick Maison du Peuple Gardanne

Mardi 17 mars 2026 de 19h à 0h. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-17 19:00:00
fin : 2026-03-17 00:00:00
2026-03-17
Le Comité des Fêtes de Gardanne, en partenariat avec Moon Shiners Kraft Bravery vous propose une grande Fête de la Saint-Patrick !
Au programme
➡ Un soirée en musique avec le groupe Goog Time
➡ Grillades frites/ softs cafés
➡ Bières artisanales
Billetterie en ligne sur
https://bit.ly/billetterie-fete-saint-patrick
ou billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme jusqu’au 17 mars avant 17h
ou sur place le soir même sous réserve de disponibilités (sur place paiement chèque ou espèces uniquement) .
Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 46 49 20 comitedesfetesgardanne@gmail.com
English :
The Comité des Fêtes de Gardanne, in partnership with Moon Shiners Kraft Bravery, invites you to a great St. Patrick’s Day Party!
