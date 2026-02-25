Fête de la Saint-Patrick Maison du Peuple Gardanne

Fête de la Saint-Patrick

Mardi 17 mars 2026 de 19h à 0h. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 00:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Le Comité des Fêtes de Gardanne, en partenariat avec Moon Shiners Kraft Bravery vous propose une grande Fête de la Saint-Patrick !

Au programme

➡ Un soirée en musique avec le groupe Goog Time

➡ Grillades frites/ softs cafés

➡ Bières artisanales



Billetterie en ligne sur

https://bit.ly/billetterie-fete-saint-patrick



ou billets en vente à l’accueil de l’office de tourisme jusqu’au 17 mars avant 17h



ou sur place le soir même sous réserve de disponibilités (sur place paiement chèque ou espèces uniquement) .

Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 46 49 20 comitedesfetesgardanne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des Fêtes de Gardanne, in partnership with Moon Shiners Kraft Bravery, invites you to a great St. Patrick’s Day Party!

L’événement Fête de la Saint-Patrick Gardanne a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme de Gardanne