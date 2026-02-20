Fête de la Saint-Patrick

Salle des fêtes IZOTGES Izotges Gers

La commune vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité à l’occasion de la Saint-Patrick. L’événement se déroulera à la salle des fêtes à partir de 20h, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Au programme, un dîner généreux avec beef stew à volonté, accompagné de fromage et sa salade, d’une tarte aux fruits, d’un verre de vin et d’un café. Une belle occasion de partager un moment gourmand entre amis ou en famille.

L’animation sera assurée par Djericos Animation, il vous sera proposé une démonstration et une initiation aux danses celtiques. Un bar à bières sera également à disposition pour prolonger l’esprit irlandais tout au long de la soirée.

Le tarif est fixé à 18€ par adulte et à 7€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations sont obligatoires, avec paiement au moment de l’inscription.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble la Saint-Patrick !

Salle des fêtes IZOTGES Izotges 32400 Gers Occitanie +33 6 08 05 55 16

English :

The commune invites you to an evening of conviviality to celebrate St. Patrick?s Day. The event will take place in the village hall from 8pm, in a warm and festive atmosphere.

The program includes a generous beef stew dinner, accompanied by cheese and salad, fruit tart, a glass of wine and coffee. A great opportunity to share a gourmet moment with friends and family.

Entertainment will be provided by Djericos Animation, with a Celtic dance demonstration and initiation. A beer bar will also be available to prolong the Irish spirit throughout the evening.

Prices are 18? per adult and 7? for children under 12. Reservations are required, with payment at the time of registration.

We look forward to seeing you there to celebrate St. Patrick’s Day together!

