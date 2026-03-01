FÊTE DE LA SAINT PATRICK Salle des fêtes La Canourgue

FÊTE DE LA SAINT PATRICK

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ce Samedi 28 mars c’est la Saint Patrick à La Canourgue !

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h

Au programme Bières locales, repas typique irlandais (truite fumée, Irish Stew, pudding), musique et danse irlandaise et celtique.

Soirée animée par le groupe Trio Vagabond

Tarif 5€ l’entrée, 20€ entrée + repas.

Ce Samedi 28 mars c’est la Saint Patrick à La Canourgue !

Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h

Au programme Bières locales, repas typique irlandais (truite fumée, Irish Stew, pudding), musique et danse irlandaise et celtique.

Soirée animée par le groupe Trio Vagabond

Tarif 5€ l’entrée, 20€ entrée + repas.

Paiement via HelloAsso en scannant le QRcode sur l’affiche ou en demandant le lien par SMS au 07 67 23 95 32 ou 06 49 07 04 57. Possibilité de réserver des places à l’office de tourisme de La Canourgue. .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 49 07 04 57

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English :

This Saturday, March 28 is Saint Patrick’s Day in La Canourgue!

Meet at the salle des fêtes from 6pm

On the program: local beers, typical Irish meal (smoked trout, Irish Stew, pudding), Irish and Celtic music and dance.

Entertainment by the group Trio Vagabond

Price: 5? admission, 20? admission + meal.

L’événement FÊTE DE LA SAINT PATRICK La Canourgue a été mis à jour le 2026-03-14 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn