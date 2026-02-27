Fête de la Saint-Patrick La Chapelle-Faucher

Fête de la Saint-Patrick

Salle des fêtes La Chapelle-Faucher Dordogne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Repas, bière, musique. Adultes: 18€ Enfants: 12€. Sur réservation.

Salle des fêtes La Chapelle-Faucher 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 99 23 09

English : Fête de la Saint-Patrick

Meal, beer, music. Adults: 18? Children: 12? Reservations required.

