Fête de la Saint Patrick Auberge Lo Tira Cap Lahourcade samedi 14 mars 2026.
Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Soirée Saint Patrick avec au programme
20h10 Diffusion du match de rugby France-Angleterre.
23h Concert du groupe TYKe
Au Menu Burger du chef, frites et dessert .
Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com
