Fête de la Saint Patrick Auberge Lo Tira Cap Lahourcade

Fête de la Saint Patrick

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Soirée Saint Patrick avec au programme

20h10 Diffusion du match de rugby France-Angleterre.

23h Concert du groupe TYKe

Au Menu Burger du chef, frites et dessert .

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15 lotiracapdepetitou@gmail.com

