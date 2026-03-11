Fête de la Saint Patrick Auberge Lo Tira Cap Lahourcade

Fête de la Saint Patrick Auberge Lo Tira Cap Lahourcade samedi 14 mars 2026.

Fête de la Saint Patrick

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade Pyrénées-Atlantiques

Soirée Saint Patrick avec au programme
20h10 Diffusion du match de rugby France-Angleterre.
23h Concert du groupe TYKe
Au Menu Burger du chef, frites et dessert   .

Auberge Lo Tira Cap 44 route de Mourenx Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15  lotiracapdepetitou@gmail.com

