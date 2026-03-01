Fête de la Saint-Patrick

8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Concert de musique folk irlandaise IMRANA.

Entrée prix libre. .

8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire assoalavautre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête de la Saint-Patrick Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon