Fête de la Saint-Patrick Lavau-sur-Loire
Fête de la Saint-Patrick Lavau-sur-Loire vendredi 20 mars 2026.
Fête de la Saint-Patrick
8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Concert de musique folk irlandaise IMRANA.
Entrée prix libre. .
8 Rue du Cadran Lavau-sur-Loire 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire assoalavautre@gmail.com
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English :
L’événement Fête de la Saint-Patrick Lavau-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon