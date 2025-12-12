Fête de la Saint Patrick Le Châtelet

Fête de la Saint Patrick

Fête de la Saint Patrick Le Châtelet samedi 21 mars 2026.

Fête de la Saint Patrick

Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Soirée Concert
Le comité des fêtes organise la fête de la Saint Patrick   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 31 59 84  comfetechatelet@gmail.com

English :

Concert Evening

L’événement Fête de la Saint Patrick Le Châtelet a été mis à jour le 2025-12-12 par OT CHATEAUMEILLANT