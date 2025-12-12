Fête de la Saint Patrick Le Châtelet
Fête de la Saint Patrick Le Châtelet samedi 21 mars 2026.
Fête de la Saint Patrick
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée Concert
Le comité des fêtes organise la fête de la Saint Patrick .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 31 59 84 comfetechatelet@gmail.com
English :
Concert Evening
L’événement Fête de la Saint Patrick Le Châtelet a été mis à jour le 2025-12-12 par OT CHATEAUMEILLANT