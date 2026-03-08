Fête de la Saint Patrick Salle des fêtes Loupiac-de-la-Réole
Salle des fêtes Rue Jean Gaston Dumeste Loupiac-de-la-Réole Gironde
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-21
Rejoignez nous pour une soirée verte autour de la Saint Patrick, repas sur réservation, Dj et diffusion du match La Rochelle vs Pau. .
Salle des fêtes Rue Jean Gaston Dumeste Loupiac-de-la-Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 67 79 comitedesfetes@loupiacdelareole.fr
