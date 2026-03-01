Fête de la Saint-Patrick Salle des fêtes Monségur
Fête de la Saint-Patrick Salle des fêtes Monségur samedi 21 mars 2026.
Fête de la Saint-Patrick
Salle des fêtes MONSEGUR Monségur Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’association Monségur Amitié vous propose une soirée Saint-Patrick.
Comme tous les ans, les bénéfices seront reversés à l’Institut Marie Curie pour la recherche contre les cancers.
La soirée débute à 19h, avec un repas festif des Hamburger Frites ! Sur réservation.
Suivra un bal jusqu’à tard dans la nuit !
Monségur amitiés c’est
Favoriser la rencontre des habitants du village
Conserver du lien autour d’activités supervisées par des référents
-Culture et Arts créatifs
-Festivités diverses
-Activités sportives et de loisirs
-Activités pour les enfants
.
Salle des fêtes MONSEGUR Monségur 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 50 68 monami64460@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Monségur Amitié association is organizing a St. Patrick’s evening.
As every year, profits will be donated to the Marie Curie Institute for cancer research.
The evening starts at 7pm, with a festive meal: Hamburger Frites! Reservations required.
Followed by a late-night dance!
Monségur amitiés is
Bringing village residents together
Maintaining links through activities supervised by referents :
-Culture and creative arts
-Various festivities
-Sports and leisure activities
-Activities for children
L’événement Fête de la Saint-Patrick Monségur a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65