Fête de la Saint-Patrick Salle des fêtes Monségur

Fête de la Saint-Patrick

Salle des fêtes MONSEGUR Monségur Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Monségur Amitié vous propose une soirée Saint-Patrick.

Comme tous les ans, les bénéfices seront reversés à l’Institut Marie Curie pour la recherche contre les cancers.

La soirée débute à 19h, avec un repas festif des Hamburger Frites ! Sur réservation.

Suivra un bal jusqu’à tard dans la nuit !

Monségur amitiés c’est

Favoriser la rencontre des habitants du village

Conserver du lien autour d’activités supervisées par des référents

-Culture et Arts créatifs

-Festivités diverses

-Activités sportives et de loisirs

-Activités pour les enfants

.

Salle des fêtes MONSEGUR Monségur 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 50 68 monami64460@gmail.com

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English :

The Monségur Amitié association is organizing a St. Patrick’s evening.

As every year, profits will be donated to the Marie Curie Institute for cancer research.

The evening starts at 7pm, with a festive meal: Hamburger Frites! Reservations required.

Followed by a late-night dance!

Monségur amitiés is

Bringing village residents together

Maintaining links through activities supervised by referents :

-Culture and creative arts

-Various festivities

-Sports and leisure activities

-Activities for children

L’événement Fête de la Saint-Patrick Monségur a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65