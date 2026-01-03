Fête de la Saint-Patrick Stade Ordonnac

Fête de la Saint-Patrick

Fête de la Saint-Patrick Stade Ordonnac samedi 21 mars 2026.

Fête de la Saint-Patrick

Stade Rue du Noyer Ordonnac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-21

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association Les Courses en folies organise la Fête de la Saint-Patrick.
2 jours de festivités qui se dérouleront au stade.
Informations détaillées à venir.   .

Stade Rue du Noyer Ordonnac 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 55 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Patrick

L’événement Fête de la Saint-Patrick Ordonnac a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Médoc-Vignoble