Fête de la Saint-Patrick Taverne du musée de la bière Stenay

Fête de la Saint-Patrick

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Venez célébrer la Saint-Patrick à la Taverne du Musée dans une ambiance digne des meilleurs pubs de Dublin. Pour l’occasion, le groupe Mac-Guiness sera parmi nous pour enflammer la piste et vous faire vibrer au rythme de l’Irlande. Une soirée conviviale et festive en perspective !Tout public

Taverne du musée de la bière 37 Rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 biere.stenay@orange.fr

English :

Come and celebrate St. Patrick’s Day at the Museum Tavern in an atmosphere worthy of Dublin’s finest pubs. For the occasion, the Mac-Guiness band will be on hand to set the dancefloor alight and thrill you to the rhythms of Ireland. It’s sure to be a convivial and festive evening!

