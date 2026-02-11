Fête de la Saint-Patrick Centre culturel Salle de la Gabarre Tonneins
Centre culturel Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Pour la Saint-Patrick, célèbre fête Irlandaise, venez nombreux vibrer et danser sur des airs de musique Celtique !
Trois groupes au programme Let’s Gow, Taléa, Daniélo-Droual.
Sur place restauration galettes-saucisses, crêpes, bière, cidre… .
Centre culturel Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine celtic.33@laposte.net
English : Fête de la Saint-Patrick
St. Patrick’s Day at La Gabarre
