Fête de la Saint-Patrick Centre culturel Salle de la Gabarre Tonneins

Fête de la Saint-Patrick

Centre culturel Salle de la Gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Fête de la Saint-Patrick à la Gabarre

Pour la Saint-Patrick, célèbre fête Irlandaise, venez nombreux vibrer et danser sur des airs de musique Celtique !

Trois groupes au programme Let’s Gow, Taléa, Daniélo-Droual.

Sur place restauration galettes-saucisses, crêpes, bière, cidre… .

English : Fête de la Saint-Patrick

St. Patrick’s Day at La Gabarre

