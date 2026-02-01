Fête de la Saint-Patrick Yutz

Fête de la Saint-Patrick

126 rue de la République Yutz Moselle

La Saint-Patrick s’invite à Yutz !

L’association YUTZ BABYFOOT vous embarque pour une soirée irlandaise où musique, convivialité et esprit festif se mêlent jusqu’au bout de la nuit

Au programme un repas chaleureux à partager et deux groupes qui joueront en live

– POG MO THOIN, pour l’ambiance des pubs irlandais

– COMRADES IRISH BAND, pour l’énergie folk rock qui fera danser toute la salle

Une belle soirée à partager, entre amis ou en famille !Tout public

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

English :

St. Patrick?s Day in Yutz!

The YUTZ BABYFOOT association invites you to an Irish evening of music, conviviality and festive spirit:

On the program: a hearty meal to share, and two live bands:

– POG MO THOIN, for the atmosphere of Irish pubs

– COMRADES IRISH BAND, for folk-rock energy that will get the whole room dancing

A great evening to share, with friends or family!

