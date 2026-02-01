Fête de la Saint-Patrick Yutz
Fête de la Saint-Patrick Yutz samedi 21 février 2026.
Fête de la Saint-Patrick
126 rue de la République Yutz Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
La Saint-Patrick s’invite à Yutz !
L’association YUTZ BABYFOOT vous embarque pour une soirée irlandaise où musique, convivialité et esprit festif se mêlent jusqu’au bout de la nuit
Au programme un repas chaleureux à partager et deux groupes qui joueront en live
– POG MO THOIN, pour l’ambiance des pubs irlandais
– COMRADES IRISH BAND, pour l’énergie folk rock qui fera danser toute la salle
Une belle soirée à partager, entre amis ou en famille !Tout public
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
English :
St. Patrick?s Day in Yutz!
The YUTZ BABYFOOT association invites you to an Irish evening of music, conviviality and festive spirit:
On the program: a hearty meal to share, and two live bands:
– POG MO THOIN, for the atmosphere of Irish pubs
– COMRADES IRISH BAND, for folk-rock energy that will get the whole room dancing
A great evening to share, with friends or family!
