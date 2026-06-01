Fête de la Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne
Fête de la Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne dimanche 28 juin 2026.
Bazoches-sur-Hoëne
Fête de la Saint-Pierre
Le bourg Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Fête de la Saint-Pierre. Au programme
– vide-greniers toute la journée
– structures gonflables, manèges, jeux en bois
– concert avec le groupe Les Armoiries du Perche 11h30 à 15h
– restauration sur place plateau repas (crudités, saucisses ou boudin noir, frites, grillé aux pommes) 15 €. .
Le bourg Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Fête de la Saint-Pierre
L’événement Fête de la Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE