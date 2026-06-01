Bazoches-sur-Hoëne

Fête de la Saint-Pierre

Le bourg Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Fête de la Saint-Pierre. Au programme

– vide-greniers toute la journée

– structures gonflables, manèges, jeux en bois

– concert avec le groupe Les Armoiries du Perche 11h30 à 15h

– restauration sur place plateau repas (crudités, saucisses ou boudin noir, frites, grillé aux pommes) 15 €. .

Le bourg Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Fête de la Saint-Pierre

L’événement Fête de la Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE