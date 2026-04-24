Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la Saint Pierre Cuers

Fête de la Saint Pierre Cuers vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 83390 Cuers

Département : Var

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Cuers

Fête de la Saint Pierre

Centre-ville Cuers Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-31

Comme chaque année, venez vous divertir à Cuers lors de la fête de la Saint Pierre !
  .

Centre-ville Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 13 50 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Peter’s Day

As every year, come and enjoy yourself in Cuers during the Saint Pierre festival!

L’événement Fête de la Saint Pierre Cuers a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var

À voir aussi à Cuers (Var)