Fête de la Saint-Pierre Mollégès

Informations pratiques

Mollégès

Fête de la Saint-Pierre

Du vendredi 17 au mercredi 22 juillet 2026. Centre du village Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-17

Fête votive Saint-Pierre à Mollégès.

Fête votive Saint-Pierre à Mollégès.



Vendredi 17 Juillet

8h30 Concours de boules, équipes choisies 2 joueurs. Espace Manson Ouvert à tous.

19h30 Bandido Manade Gillet.

20h: Vente de Tee-shirt sur le Cours par Li Manjo Granouio.

20h30 Soupe au pistou animée par l’Orchestre Marco Imperatori Espace Manson.

20h30 Animation musicale DJ La Luze Café le B4.



Samedi 18 Juillet

9h30 Concours de pêche enfants sur le Chemin de Bouscaron, vente de T-shirts par Li Manjo Granouio, remise des récompenses.

11h30 Abrivado Manade Gillet.

12h30 Animation musicale by DJ Hugo C Café le B4.

19h Festival bandido -Manade Gillet & Lescot.

21h30 Le Grand Show avec DJ Bubu et ses danseuses sur le Cours.



Dimanche 19 Juillet

9h Déjeuner-grillades au pré (offert par le Comité des Fêtes). Lieu dit Manade Gros (D31 Route de Saint Rémy). Animation Pena La Provençale.

11h Abrivado longue dite à l’ancienne. Manade Lescot. Départ du déjeuner et arrivée au villagge par la route des paluds (D31) suivie d’une Abrivado dans le village.

12h Aubade animée par la Pena rovençale et la Pena L’Occitane. DJ la Luze Café le B4.

20h Soirée Gypsy sur le Cours.



Lundi 20 Juillet Journée déguisée

8h30 à 11h30 Jeux gratuits pour les enfants du village, Espace Manson offerts par le Comité des Fêtes.

11h Abrivado Manade Colombet avec les cavaliers Mollégeois.

12h Apéritif musical déguisé. DJ Jérémy Mornico Café le B4.

16h30 Vaches piscine Manade Colombet. Espace Manson buvette sur place.

20h30 Animation musicale by DJ Max Montiel Café le B4.

21h Fideua Espace Manson.

21h30 Spectacle Le Grand Show de variétés 3Les Duos d’hier et d’aujourd’hui avec l’Orchestre Richard Gardet Espace Manson. Présence de l’humoriste Charlotte Ferrato. Entrée gratuite. Buvette sur place.



Mardi 21 Juillet

9h Déjeuner au pré offert par le Comité des Fêtes.

11h Abrivado Manade Colombet.

12h Aioli populaire animée par la Pena Los Caballeros Bar du Cours.

20h30 Animation musicale by Lucas Mencci Café le B4.

21h Retraite aux lampions et bénédiction de St Pierre. Départ de la mairie.

21h30 Abrivado nocturne Manade Lescot.

22h Show visuel musical par l’Orchestre Show Lorca sur le Cours.



Mercredi 22 Juillet

08h30 Concours de boules, équipes choisies 3j/2B. Espace Manson Ouvert à tous.

19h Bandido Manade Lescot sur le Cours.

21h Soupe à l’oignon proposée par Li Manjo Granouio avec animation musicale par le groupe Adore Duo. Espace Manson. .

Centre du village Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 03 51

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English :

Saint Peter’s Festival in Mollégès.

L’événement Fête de la Saint-Pierre Mollégès a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence