FETE DE LA SAINT PIERRE – SOUS LA HALLE Palaminy 27 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-30

2025-06-27

La commune de Palaminy vous invite pour la fête locale la fête de la Saint-Pierre.

Le comité de Palaminy vous réserve un événement magique!

La fête de la Saint-Pierre se déroulera du 27 juin au 30 juin sur notre place mythique. .

SOUS LA HALLE Place de l’esplanade

Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 06 61 comitepalaminy@gmail.com

English :

The commune of Palaminy invites you to its local festival: the fête de la Saint-Pierre.

German :

Die Gemeinde Palaminy lädt Sie zu ihrem örtlichen Fest ein: dem Fest des Heiligen Petrus.

Italiano :

Il comune di Palaminy vi invita alla sua festa locale: la festa di Saint-Pierre.

Espanol :

El municipio de Palaminy le invita a su fiesta local: la fête de la Saint-Pierre.

