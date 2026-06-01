FETE DE LA SAINT PIERRE SOUS LA HALLE Palaminy
FETE DE LA SAINT PIERRE SOUS LA HALLE Palaminy vendredi 26 juin 2026.
Palaminy
FETE DE LA SAINT PIERRE
SOUS LA HALLE Place de l’esplanade Palaminy Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-26
La commune de Palaminy vous invite pour la fête locale la fête de la Saint-Pierre.
Le comité de Palaminy vous réserve un événement magique!
La fête de la Saint-Pierre se déroulera du 28 juin au 1 juillet sur notre place mythique. .
SOUS LA HALLE Place de l’esplanade Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 06 61 comitepalaminy@gmail.com
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English :
The commune of Palaminy invites you to its local festival: the fête de la Saint-Pierre.
L’événement FETE DE LA SAINT PIERRE Palaminy a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE