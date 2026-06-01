FETE DE LA SAINT PIERRE SOUS LA HALLE Palaminy

Palaminy

FETE DE LA SAINT PIERRE

SOUS LA HALLE Place de l’esplanade Palaminy Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-26

La commune de Palaminy vous invite pour la fête locale la fête de la Saint-Pierre.

Le comité de Palaminy vous réserve un événement magique!

La fête de la Saint-Pierre se déroulera du 28 juin au 1 juillet sur notre place mythique. .

SOUS LA HALLE Place de l’esplanade Palaminy 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 06 61 comitepalaminy@gmail.com

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English :

The commune of Palaminy invites you to its local festival: the fête de la Saint-Pierre.

L’événement FETE DE LA SAINT PIERRE Palaminy a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE