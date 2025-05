FÊTE DE LA SAINT-PIERRE – Port-Vendres, 28 juin 2025 07:00, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE Port-Vendres Pyrénées-Orientales

2025-06-28

2025-06-29

2025-06-28

Un week-end empreint de tradition, de ferveur et de convivialité, à partager en famille ou entre amis, au cœur de la ville portuaire.

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 01 03

English :

A weekend of tradition, fervor and conviviality, to be shared with family and friends, in the heart of the port city.

German :

Ein Wochenende voller Tradition, Eifer und Geselligkeit, das Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden im Herzen der Hafenstadt verbringen können.

Italiano :

Un fine settimana all’insegna della tradizione, del fervore e della convivialità, da condividere con la famiglia e gli amici nel cuore della città portuale.

Espanol :

Un fin de semana cargado de tradición, fervor y convivencia, para compartir con la familia y los amigos en el corazón de la ciudad portuaria.

