Puisseguin

Fête de la Saint-Pierre Soirée Guinguette

22 D17 Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Grande Soirée Guinguette à Puisseguin

Venez partager une soirée festive et conviviale autour d’un barbecue, de frites, de crêpes, d’une buvette et d’une restauration sur place dans une ambiance chaleureuse et familiale.

Tout au long de la soirée, tentez votre chance avec la grande tombola multi-lots, avant de profiter de la soirée dansante animée par Eric Borodine.

À 22h30, un feu d’artifice offert par la municipalité viendra illuminer la soirée.

Cette manifestation est organisée par l’association Église St Pierre afin de participer au financement de la restauration de l’église.

Ouvert à tous, sans réservation.

Espèces, chèques et CB acceptés. .

22 D17 Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 70 81 contact@eglisepuisseguin.com

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English :

L’événement Fête de la Saint-Pierre Soirée Guinguette Puisseguin a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Saint-Emilion