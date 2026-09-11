Informations pratiques

Luneray

Fête de la Saint Rémi

Place Réné Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Cette année la Mairie voit les choses en grand ! En plus de la fête foraine sur les 3 jours, retrouvez feux d’artifice, démonstration VTT et marche d’Octobre Rose.

Programme détaillé :

Vendredi 2 octobre : inauguration à 19h avec les enfants du périscolaire

Samedi 3 octobre : Marche Rose à 20h30 (départ parking des Hortensias) et feu d’artifice à 21h30 (salle des sports)

Dimanche 4 octobre : Show VTT freestyle avec Simon Masi (14h30 et 17h rue du Général de Gaulle et initiation de 15h30 à 17h). .

Place Réné Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34

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English : Fête de la Saint Rémi

L’événement Fête de la Saint Rémi Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux