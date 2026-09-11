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AGENDA · Luneray

Fête de la Saint Rémi Luneray

vendredi 2 octobre 2026 · Luneray

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place Réné Coty
Ville
76810 Luneray
Département
Seine-Maritime
Tarif

Luneray

Fête de la Saint Rémi

Place Réné Coty Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Cette année la Mairie voit les choses en grand ! En plus de la fête foraine sur les 3 jours, retrouvez feux d’artifice, démonstration VTT et marche d’Octobre Rose.

Programme détaillé :
Vendredi 2 octobre : inauguration à 19h avec les enfants du périscolaire
Samedi 3 octobre : Marche Rose à 20h30 (départ parking des Hortensias) et feu d’artifice à 21h30 (salle des sports)
Dimanche 4 octobre : Show VTT freestyle avec Simon Masi (14h30 et 17h rue du Général de Gaulle et initiation de 15h30 à 17h).   .

Place Réné Coty Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 30 34 

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English : Fête de la Saint Rémi

L’événement Fête de la Saint Rémi Luneray a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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