Fête de la Saint-Robert La Chaise-Dieu

Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Le Sanctuaire Saint-Robert de La Chaise-Dieu organise un riche programme à l’occasion de la Saint-Robert d’été: pèlerinage, offices, repas, concert.

Abbaye de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 40 41 21

English :

The Sanctuaire Saint-Robert de La Chaise-Dieu organizes a rich program for the summer Saint-Robert: pilgrimage, services, meal, concert.

German :

Das Heiligtum Saint-Robert in La Chaise-Dieu organisiert ein umfangreiches Programm zum Sommertag des Heiligen Robert: Pilgerfahrt, Gottesdienste, Mahlzeiten, Konzert.

Italiano :

Il Santuario di Saint-Robert de La Chaise-Dieu organizza un ricco programma per la festa di San Roberto: pellegrinaggio, funzioni, pranzo, concerto.

Espanol :

El Santuario de Saint-Robert de La Chaise-Dieu organiza un rico programa para el día de San Roberto del verano: peregrinación, servicios, comida, concierto.

