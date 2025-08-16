Fête de la Saint-Roch Centre-ville d’Aureille Aureille

Assistez à la Fête de la Saint-Roch dans le centre du village d’Aureille, le samedi 16 août à partir de 8h !

La tradition des Carreto Ramado dédiées à Saint-Eloi, Saint-Roch et Saint-Jean honore le cheval de trait, mais aussi une charrette ramée qui rend hommage aux récoltes agricoles de chaque commune du terroir.



Un peu d’histoire…

La Carreto Ramado di Cigalon d’Aureio est une charrette imposante par sa multitude de fruits et légumes du terroir provençal.

Chaque forme, chaque couleur, chaque emplacement sont étudiés, ce qui en fait un véritable tableau.

La charrette d’Aureille a été créée par Marie-Thé Josuan en 2002 ; puis en 2018, une nouvelle équipe jeune et dynamique, présidée par sa petite fille Alisée Josuan s’est mise en action, aidée des anciens. Le tout avec quelques touches de nouveautés.



L’association La Carreto Ramado di Cigaloun d’Aureio vous propose sa Fête de la Saint-Roch 2025 :



Samedi 16 août

8H Stade municipal déjeuner des charretiers, bénévoles et encadrants

9H Église Notre Dame de l’Assomption grande messe par le Père Michel avec le groupe Le Condor et le Choeur Saint-Martin

10h30 Centre du village défilé de la charrette Saint-Roch, accompagnée de groupes folkloriques, personnes costumées, gardians, fouetteurs et du groupe Le Condor, et bénédiction devant l’Église

12H30 Stade municipal repas sous les platanes (fideua, fromage, glace, café, vin) réservation obligatoire par téléphone auprès d’Alisée Josuan

Tombola de légumes bénis .

Centre-ville d’Aureille Avenue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 60 75 42 charrette.aureille@gmail.com

English :

Come and enjoy the Saint-Roch Festival in the centre of the village of Aureille on Saturday 16 August from 8am!

German :

Nehmen Sie am Samstag, den 16. August, ab 8 Uhr an der Fête de la Saint-Roch im Dorfzentrum von Aureille teil!

Italiano :

Partecipate alla Festa di Saint-Roch nel centro del villaggio di Aureille sabato 16 agosto dalle 8.00!

Espanol :

Venga a la Fiesta de Saint-Roch, en el centro del pueblo de Aureille, el sábado 16 de agosto a partir de las 8.00 h

