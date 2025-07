Fête de la Saint-Roch & de la Libération square Allende et parking savine Gardanne

Fête de la Saint-Roch & de la Libération

Du jeudi 14 au dimanche 17 août 2025. square Allende et parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

Comme tous les étés, les fêtes de la Saint-Roch et de la Libération vont venir égayer le mois d’août à Gardanne.



Fête foraine sur le parking Savine du 14 au 17 août.

Feu d’artifice le 17 août à 22h au stade Savine

Au programme



Jeudi 14 août



> Fête foraine Parking Savine

> À partir de 19h Buvette et restauration organisées par le comité des fêtes

> À 20h30 Concert du groupe “COQP” square Allende avenue Léo Lagrange

Reprises du groupe Téléphone et de Jean-Louis Aubert !

Buvette et restauration organisées par le Comité des fêtes.



Vendredi 15 août



> Fête foraine Parking Savine

> À partir de 19h Square Allende Buvette et restauration organisées par le comité des fêtes

> 20h30 Soirée mousse avec “So DJ”. Ambiance assurée au Square Allende



Samedi 16 août !



> Fête foraine parking Savine

> A partir de 19h Square Allende Buvette et restauration organisées par le comité des fêtes

> 20h30 Square Allende Concert “Marine et Élodie”. Elles vont vous enchanter avec leur répertoire de variété française et internationale.



Dimanche 17 août



> Fête foraine Parking Savine

> 17h30 Commémoration de la Libération de Gardanne (août 1944)

À 17h30 au square Veline devant le monument du commando Courson et à 18h sur le cours de la République, devant le monument aux morts. Un cortège d’anciens véhicules et de figurants en costumes d‘époque.

> À partir de 19h Square Allende Buvette et restauration organisées par le comité des fêtes

> De 20h à 21h et de 22h15 à 23h30 Concert “Fahrenheit” au square Allende. Venez vous ambiancer avec Fahrenheit, un groupe emblématique des années 80. Une déferlante des plus grands tubes des années 80, comme on les aime

> 22h au stade Savine Feu d’artifice pyromélodique .

square Allende et parking savine avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Like every summer, the Saint-Roch and Liberation celebrations will brighten up the month of August in Gardanne.



Funfair on the Savine parking lot from August 14 to 17.

Fireworks display on August 17 at 10 p.m. at the Savine stadium

German :

Wie jeden Sommer werden die Feiern zu Saint-Roch und zur Befreiung den August in Gardanne beleben.



Kirmes auf dem Savine-Parkplatz vom 14. bis 17. August.

Feuerwerk am 17. August um 22 Uhr im Savine-Stadion

Italiano :

Come ogni estate, le feste di Saint-Roch e della Liberazione rallegrano il mese di agosto a Gardanne.



Luna park nel parcheggio delle Savine dal 14 al 17 agosto.

Spettacolo pirotecnico il 17 agosto alle 22.00 presso lo stadio delle Savine

Espanol :

Como cada verano, las fiestas de Saint-Roch y de la Liberación animarán el mes de agosto en Gardanne.



Parque de atracciones en el aparcamiento de la Savine del 14 al 17 de agosto.

Castillo de fuegos artificiales el 17 de agosto a las 22:00 h en el estadio de la Savine

L’événement Fête de la Saint-Roch & de la Libération Gardanne a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme de Gardanne