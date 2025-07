Fête de la saint Roch et soirée flammenkuche Chapelle Saint Roch Sarrebourg

Fête de la saint Roch et soirée flammenkuche Chapelle Saint Roch Sarrebourg samedi 16 août 2025.

Fête de la saint Roch et soirée flammenkuche

Chapelle Saint Roch 26 rue de Strasbourg Chapelle Saint Roch Sarrebourg Moselle

Voici un beau moment de partage en perspective ! D’abord la messe solennelle avec bénédictions des chiens domestiques et des petits pains puis à l’issue de celle-ci une soirée « flammenkuche » au profit de la restauration de la chapelle Saint Roch de la Maladrie. Il est possible de réserver par téléphone.Tout public

Chapelle Saint Roch 26 rue de Strasbourg Chapelle Saint Roch Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 31 14 67

English :

A great time of sharing in prospect! First the solemn mass with the blessing of domestic dogs and bread rolls, followed by a « flammenkuche » evening to benefit the restoration of the Saint Roch de la Maladrie chapel. Reservations can be made by telephone.

German :

Hier ist ein schöner Moment des Teilens in Aussicht! Zuerst die feierliche Messe mit Segnungen der Haushunde und der Brötchen und anschließend ein « Flammkuchen »-Abend zugunsten der Restaurierung der Kapelle Saint Roch de la Maladrie. Reservierungen sind telefonisch möglich.

Italiano :

Ci aspetta un grande momento di condivisione! Prima ci sarà una messa solenne con la benedizione dei cani domestici e dei panini, seguita da una serata « flammenkuche » a favore del restauro della cappella di Saint Roch de la Maladrie. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente.

Espanol :

Nos espera un gran momento de convivencia Primero habrá una misa solemne con bendición de perros domésticos y panecillos, seguida de una velada « flammenkuche » a beneficio de la restauración de la capilla de Saint Roch de la Maladrie. Las reservas pueden hacerse por teléfono.

