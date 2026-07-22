Fête de la Saint-Roch Parking des écoles Illats
vendredi 7 août 2026 · Parking des écoles · Illats
Informations pratiques
Illats
Fête de la Saint-Roch
Parking des écoles Le Bourg-Ouest Illats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
La fête de la Saint-Roch débarque à Illats pour 3 jours de folie, de partage et de convivialité !
Au programme fête foraine, animations, repas gourmands, démonstration de BMX freestyle, concours de belote, soirées dansantes avec DJ, bandas, vide-greniers et le grand feu d’artifice de clôture !
Retrouvez le détail complet des animations et des horaires directement sur le flyer.
Lieux des festivités Parking de l’école Salle des fêtes Bourg. .
Parking des écoles Le Bourg-Ouest Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 23 01 44 lesfestivesdillats@gmail.com
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English : Fête de la Saint-Roch
L’événement Fête de la Saint-Roch Illats a été mis à jour le 2026-07-22 par La Gironde du Sud
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