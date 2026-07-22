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Fête de la Saint-Roch Parking des écoles Illats

vendredi 7 août 2026 · Parking des écoles · Illats

Fête de la Saint-Roch Parking des écoles Illats

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Parking des écoles
Adresse
Le Bourg-Ouest
Ville
33720 Illats
Département
Gironde
Tarif

Illats

Fête de la Saint-Roch

Parking des écoles Le Bourg-Ouest Illats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

La fête de la Saint-Roch débarque à Illats pour 3 jours de folie, de partage et de convivialité !
Au programme fête foraine, animations, repas gourmands, démonstration de BMX freestyle, concours de belote, soirées dansantes avec DJ, bandas, vide-greniers et le grand feu d’artifice de clôture !
Retrouvez le détail complet des animations et des horaires directement sur le flyer.
Lieux des festivités Parking de l’école Salle des fêtes Bourg.   .

Parking des écoles Le Bourg-Ouest Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 23 01 44  lesfestivesdillats@gmail.com

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English : Fête de la Saint-Roch

L’événement Fête de la Saint-Roch Illats a été mis à jour le 2026-07-22 par La Gironde du Sud

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