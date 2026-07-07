Fête de la Saint Roch La Truchère
dimanche 2 août 2026 · La Truchère
Informations pratiques
La Truchère
Fête de la Saint Roch
Cour de la Mairie La Truchère Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Fête de la St Roch à La Truchère dimanche 2 Août à partir de 18h30 jusqu’à minuit.
Venez nombreux assister au feu d’artifice et à l’animation DJ gratuits.
Possibilité de dîner sur place Jambon au foin (attention réservation obligatoire au 0685491932 places limitées -)
Buvette et petite restauration .
Cour de la Mairie La Truchère 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 49 19 32 comitedesfeteslatruchere@gmail.com
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English : Fête de la Saint Roch
L’événement Fête de la Saint Roch La Truchère a été mis à jour le 2026-07-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II