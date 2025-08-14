Fête de la Saint Roch Pruines

Fête de la Saint Roch Pruines jeudi 14 août 2025.

Fête de la Saint Roch

Village Pruines Aveyron

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-17

2025-08-14

Rencontre avec Laetitia Cador et Sophie Fougy.

Jeudi 14 août:

19h Apéro-concert avec le groupe 80’s wave

20h30 et 22h Repas en 2 services, inscription au 06 43 37 76 39 ou 05 65 69 86 60

23h Bal gratuit avec Req Animation

Vendredi 15 août

8h Déjeuner

A partir de 9h Rando VTT / VTT AE ou pédestre

Dimanche 17 août :

16h Contes et ritournelles par Paul Bony et Yves Lavernhes .

Village Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 86 60

