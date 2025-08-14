Fête de la Saint Roch Pruines
Fête de la Saint Roch Pruines jeudi 14 août 2025.
Fête de la Saint Roch
Village Pruines Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-14
fin : 2025-08-17
Date(s) :
2025-08-14
Rencontre avec Laetitia Cador et Sophie Fougy.
Jeudi 14 août:
19h Apéro-concert avec le groupe 80’s wave
20h30 et 22h Repas en 2 services, inscription au 06 43 37 76 39 ou 05 65 69 86 60
23h Bal gratuit avec Req Animation
Vendredi 15 août
8h Déjeuner
A partir de 9h Rando VTT / VTT AE ou pédestre
Dimanche 17 août :
16h Contes et ritournelles par Paul Bony et Yves Lavernhes .
Village Pruines 12320 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 86 60
