Fete de la Saint Roch place du village Salles-sous-Bois samedi 16 août 2025.

Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16 01:00:00

2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18

Fête votive de la Saint Roch au programme Vide grenier, concours de pétanque, aïoli sur réservation, théâtre d’improvisation, procession religieuse, jeux pour enfants,buvette et restauration rapide, bals

+33 4 75 53 55 38 mairie.salles.sous.bois@wanadoo.fr

English :

Fête votive de la Saint Roch: on the program: garage sale, pétanque competition, aioli (reservation required), improv theater, religious procession, children’s games, refreshment stand and fast food, dances

German :

Fête votive de la Saint Roch: Programm: Flohmarkt, Boule-Wettbewerb, Aioli auf Vorbestellung, Improvisationstheater, religiöse Prozession, Spiele für Kinder, Imbissbude und Schnellimbiss, Bälle

Italiano :

Festa votiva di San Rocco: in programma: mercatino, gara di bocce, aioli (su prenotazione), improvvisazione teatrale, processione religiosa, giochi per bambini, punti di ristoro e fast food, danze

Espanol :

Fiesta votiva de Saint Roch: en el programa: venta de garaje, concurso de petanca, alioli (reserva obligatoria), teatro de improvisación, procesión religiosa, juegos infantiles, puestos de refrescos y comida rápida, bailes

