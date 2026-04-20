Fête de la Saint Samson Bosville
Fête de la Saint Samson Bosville samedi 25 juillet 2026.
Bosville
Fête de la Saint Samson
Centre bourg Bosville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Fête du village durant tout un week-end Messe et bénédictions des camions, Olympiade, soirée dansante, feu d’artifice, expositions de tracteurs anciens et matériels agricoles, kermesse et loterie, vélo fleuris, majorette.
Samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 14h
Entrée libre à la fête.
Repas du soir payant 25€/adulte et 12€ enfant de 3 à 12 ans .
Centre bourg Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 19 06 11
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English : Fête de la Saint Samson
L’événement Fête de la Saint Samson Bosville a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre