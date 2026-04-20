Bosville

Fête de la Saint Samson

Centre bourg Bosville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Fête du village durant tout un week-end Messe et bénédictions des camions, Olympiade, soirée dansante, feu d’artifice, expositions de tracteurs anciens et matériels agricoles, kermesse et loterie, vélo fleuris, majorette.

Samedi à partir de 15h et dimanche à partir de 14h

Entrée libre à la fête.

Repas du soir payant 25€/adulte et 12€ enfant de 3 à 12 ans .

Centre bourg Bosville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 04 19 06 11

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English : Fête de la Saint Samson

L’événement Fête de la Saint Samson Bosville a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre