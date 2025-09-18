FÊTE DE LA SAINT SÉBASTIEN Paulhan
FÊTE DE LA SAINT SÉBASTIEN Paulhan dimanche 4 janvier 2026.
FÊTE DE LA SAINT SÉBASTIEN
Paulhan Hérault
Saint Sébastien était un saint martyr qui a joué un rôle important sous l’empereur Dioclétien à la fin du IIIe siècle. La vie de Saint-Sébastien, second patron du village, natif de Narbonne, entrera dans l’histoire cultuelle pour se prolonger dans la tradition, en empruntant le chemin détourné des légendes. Depuis, chaque année, pour la Saint-Sébastien, une grande fête religieuse le matin et une fête populaire avec manèges, danses et loto l’après-midi, étaient organisées.
À 10h visite commentée de Notre-Dame-Des-Vertus. .
Paulhan 34230 Hérault Occitanie
English :
Saint Sebastian was a martyred saint who played an important role under the emperor Diocletian in the late 3rd century. Since then, every year on Saint Sebastian?s Day, a large religious festival is held in the morning, followed by a popular festival with merry-go-rounds, dances and a bingo in the afternoon.
German :
Der Heilige Sebastian war ein heiliger Märtyrer, der unter Kaiser Diokletian Ende des 3. Jahrhunderts eine wichtige Rolle spielte. Seitdem wurde jedes Jahr zum Sebastianstag ein großes religiöses Fest am Vormittag und ein Volksfest mit Fahrgeschäften, Tänzen und Lotto am Nachmittag veranstaltet.
Italiano :
San Sebastiano fu un santo martire che ebbe un ruolo importante sotto l’imperatore Diocleziano alla fine del III secolo. Da allora, ogni anno, nel giorno di San Sebastiano, si svolge una grande festa religiosa al mattino e una festa popolare con giostre, balli e tombolate nel pomeriggio.
Espanol :
San Sebastián fue un santo mártir que desempeñó un importante papel bajo el emperador Diocleciano a finales del siglo III. Desde entonces, cada año, el día de San Sebastián se celebra una gran fiesta religiosa por la mañana y una verbena popular con atracciones, bailes y un bingo por la tarde.
