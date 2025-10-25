Fête de la Saint-Simon Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs

Fête de la Saint-Simon Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs samedi 25 octobre 2025.

Fête de la Saint-Simon

Salle des fêtes 17 Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-26 20:00:00

2025-10-25

La fête de la Saint-Simon aura lieu le 25 et 26 Octobre 2025 ! Un spectacle gratuit aura lieu à 16h le samedi et le dimanche. Surprise pour les enfants dimanche sur la fête foraine à partir de 14h. .

Salle des fêtes 17 Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

