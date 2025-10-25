Fête de la Saint-Simon Salle des fêtes Verdun-sur-le-Doubs
Salle des fêtes 17 Route de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Début : 2025-10-25 09:00:00
fin : 2025-10-26 20:00:00
2025-10-25
La fête de la Saint-Simon aura lieu le 25 et 26 Octobre 2025 ! Un spectacle gratuit aura lieu à 16h le samedi et le dimanche. Surprise pour les enfants dimanche sur la fête foraine à partir de 14h. .
