Fête de la Saint Sylvain à Chalivoy-Milon Chalivoy-Milon

Chalivoy-Milon Cher

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Fête de la Saint Sylvain à Chalivoy Milon avec plusieurs activités prévues le samedi 2 et le dimanche 3 août 2025. Venez nombreux !

Au programme,

Samedi concours de pétanque à 14h00, Fromagée à partir de 19h00, retraite au flambeau à 22h30 puis feu d’artifice et bal pour clôturer la journée de la meilleure des manières !

Dimanche Brocante toute la journée, messe à 11h00.

Restauration et buvette sur place tout le week-end ! .

Chalivoy-Milon 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 74 72 04

English :

Fête de la Saint Sylvain in Chalivoy Milon with several activities on Saturday August 2 and Sunday August 3, 2025. We look forward to seeing you there!

German :

Fest des Heiligen Sylvain in Chalivoy Milon mit mehreren geplanten Aktivitäten am Samstag, den 2. und Sonntag, den 3. August 2025. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Festa di San Silvestro a Chalivoy Milon con una serie di attività sabato 2 e domenica 3 agosto 2025. Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Fiesta de San Silvestre en Chalivoy Milon con diversas actividades el sábado 2 y el domingo 3 de agosto de 2025. ¡Le esperamos!

