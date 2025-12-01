Fête de la Saint-Sylvestre Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer

Fête de la Saint-Sylvestre

Espace Nelson Mandela Avenue de la liberté 8 mai 1945 Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée dansante festive organisée par le comité des fêtes de Dives-sur-Mer vous attend pour aborder la nouvelle année avec Non Stop Music Animation.

English : Fête de la Saint-Sylvestre

A festive dance party organized by the Comité des fêtes de Dives-sur-Mer is waiting to welcome in the New Year with Non Stop Music Animation.

German : Fête de la Saint-Sylvestre

Ein festlicher Tanzabend, der vom Festkomitee von Dives-sur-Mer organisiert wird, erwartet Sie, um das neue Jahr mit Non Stop Music Animation anzugehen.

Italiano :

Una festosa festa da ballo organizzata dal Comitato del Festival di Dives-sur-Mer attende di dare il benvenuto al nuovo anno con l’animazione musicale Non Stop.

Espanol :

Una fiesta festiva organizada por el Comité de Fiestas de Dives-sur-Mer espera para dar la bienvenida al Año Nuevo con animación Non Stop Music.

