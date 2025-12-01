Fête de la Saint Thomas Turckheim

Fête de la Saint Thomas

rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Date(s) :

2025-12-21

Des enfants portant des sapins accompagnent les porteurs de lumière. Selon la tradition, c’est à partir du solstice d’hiver, que les Alsaciens étaient autorisés à couper leur sapin en forêt.

rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 38 44 mairie@turckheim.fr

English :

Children carrying fir trees accompany the light bearers. According to the tradition, it is from the winter solstice, that the Alsatians were authorized to cut their fir tree in forest.

German :

Kinder mit Tannenbäumen begleiten die Lichtträger. Der Tradition nach war es den Elsässern ab der Wintersonnenwende erlaubt, ihre Tannen im Wald zu schlagen.

Italiano :

Bambini che portano abeti accompagnano i portatori di luce. Secondo la tradizione, è a partire dal solstizio d’inverno che gli alsaziani potevano tagliare i loro abeti nella foresta.

Espanol :

Los niños que llevan abetos acompañan a los portadores de la luz. Según la tradición, es a partir del solsticio de invierno cuando los alsacianos pueden cortar sus abetos en el bosque.

