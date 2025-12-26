Fête de la Saint Vincent 2026 Amboise

Fête de la Saint Vincent 2026

Dimanche 2026-01-18 10:30:00

2026-01-18

2026-01-18

Vous êtes conviés à fêter la Saint Vincent le dimanche 18 janvier 2026, à Amboise et à Nazelles-Négron.

Venez fêter la Saint Vincent le dimanche 18 janvier 2026, grâce à la Commanderie des Grands Vins d’Amboise. Un office religieux se tiendra en la collégiale Saint Denis à Amboise, accompagné par les Trompes de Chasse d’Amboise, à 10h30.

Un repas de la Saint Vincent vous est également proposé à 13h au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sur réservation et sous condition de payement avant le 10 janvier 2025 (48 euros par personne).

Mise à l’honneur d’un vigneron du territoire et animation musicale aux couleurs de l’Irlande sont prévues. .

English : Saint Vincent’s Day 2026

You are invited to celebrate Saint Vincent’s Day on Sunday, 18th January 2026, in Amboise and Nazelles-Négron.

