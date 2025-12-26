Fête de la Saint Vincent 2026 Amboise

Fête de la Saint Vincent 2026

Fête de la Saint Vincent 2026 Amboise dimanche 18 janvier 2026.

Fête de la Saint Vincent 2026

21 Parvis Saint-Denis Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 10:30:00
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Vous êtes conviés à fêter la Saint Vincent le dimanche 18 janvier 2026, à Amboise et à Nazelles-Négron.
Venez fêter la Saint Vincent le dimanche 18 janvier 2026, grâce à la Commanderie des Grands Vins d’Amboise. Un office religieux se tiendra en la collégiale Saint Denis à Amboise, accompagné par les Trompes de Chasse d’Amboise, à 10h30.

Un repas de la Saint Vincent vous est également proposé à 13h au centre socio-culturel de Nazelles-Négron, sur réservation et sous condition de payement avant le 10 janvier 2025 (48 euros par personne).
Mise à l’honneur d’un vigneron du territoire et animation musicale aux couleurs de l’Irlande sont prévues.   .

21 Parvis Saint-Denis Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 80 17 92 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint Vincent’s Day 2026

You are invited to celebrate Saint Vincent’s Day on Sunday, 18th January 2026, in Amboise and Nazelles-Négron.

L’événement Fête de la Saint Vincent 2026 Amboise a été mis à jour le 2025-12-26 par OFFICE AMBOISE