Fête de la Saint-Vincent confrérie des compagnons de la capucine Mairie Villey-Saint-Étienne

Fête de la Saint-Vincent confrérie des compagnons de la capucine

Mairie 31 rue Neuve Villey-Saint-Étienne Meurthe-et-Moselle

Les membres de la Confrérie des Compagnons de la Capucine, créée en 1962, vous invite à découvrir une tradition bien de chez nous dans le Toulois.

Le dimanche le plus proche de la Saint Vincent, patron des vignerons, les membres de la confrérie revêtent leurs tenues de cérémonie et leur capucine (petite bouteille en bois à l’image d’un tonneau de vin) pour défiler dans un des villages des Côtes de Toul.

Lors de la procession, la statue en bois noir de Saint Vincent est portée jusqu’à l’église du village pour une cérémonie religieuse. But de l’événement souhaiter année prospère et une récolte abondante et sans trop de soucis aux vignerons sous sa protection !

L’événement se termine par l’intronisation des nouveaux membres qui prêteront serment aux vins de Toul !

Fidélité au vin toulois

Qu’il soit auxerrois, aubin, pinot, gamay

Buvons le frais plutôt que froid

Et ne l’abandonnons jamais.Tout public

English :

The members of the Confrérie des Compagnons de la Capucine, founded in 1962, invite you to discover a local tradition in the Toulois region.

On the Sunday closest to Saint Vincent’s Day, the patron saint of winegrowers, members of the brotherhood don their ceremonial robes and their capucine (a small wooden bottle resembling a wine barrel) to parade through one of the villages of the Côtes de Toul.

During the procession, the black wooden statue of Saint Vincent is carried to the village church for a religious ceremony. The aim of the event: to wish the winegrowers under his protection a prosperous year and an abundant, trouble-free harvest!

The event ends with the induction of new members, who swear an oath to the wines of Toul!

Loyalty to Toul wine

Whether Auxerrois, Aubin, Pinot or Gamay

Let’s drink it cool rather than cold

And never abandon it.

