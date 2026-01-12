FÊTE DE LA SAINT-VINCENT Creissan
FÊTE DE LA SAINT-VINCENT Creissan samedi 17 janvier 2026.
FÊTE DE LA SAINT-VINCENT
Creissan Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
18h Dégustation de vin
19h30 Repas (salade, saucisse, flageolet, tarte, café)
20h Animation musicale avec le Groupe Artistique Creissanais
Tombola
Organisé par le Conseil des Ainés, Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, Arts et Terroirs, la municipalité.
Sur réservation avant le 14 janvier .
Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 28 20 27 79 claude.berges34@gmail.com
English :
6pm: Wine tasting
7:30pm: Meal (salad, sausage, flageolet, pie, coffee)
8pm: Musical entertainment with the Groupe Artistique Creissanais
Tombola
L’événement FÊTE DE LA SAINT-VINCENT Creissan a été mis à jour le 2026-01-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN