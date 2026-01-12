FÊTE DE LA SAINT-VINCENT

Creissan Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

18h Dégustation de vin

19h30 Repas (salade, saucisse, flageolet, tarte, café)

20h Animation musicale avec le Groupe Artistique Creissanais

Tombola

Organisé par le Conseil des Ainés, Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui, Arts et Terroirs, la municipalité.

Sur réservation avant le 14 janvier .

Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 28 20 27 79 claude.berges34@gmail.com

English :

6pm: Wine tasting

7:30pm: Meal (salad, sausage, flageolet, pie, coffee)

8pm: Musical entertainment with the Groupe Artistique Creissanais

Tombola

L’événement FÊTE DE LA SAINT-VINCENT Creissan a été mis à jour le 2026-01-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN