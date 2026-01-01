Fête de la Saint Vincent de Tracy Rue de l’Église Tracy-sur-Loire

Fête de la Saint Vincent de Tracy

Rue de l’Église Eglise Tracy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Chaque année, les vignerons de Tracy fêtent la Saint Vincent ! Cet événement traditionnel, organisé par les vignerons locaux, met à l’honneur le vignoble, le savoir-faire viticole et le patrimoine de Tracy, tout en accueillant le grand public dans un esprit convivial et festif. Rendez-vous à 17h en l’église de Tracy pour la messe traditionnelle, suivie d’un vin d’honneur à 18h30 à la salle des fêtes de Boisgibault. Une tombola est également organisée, où de nombreux lots seront à gagner. .

Rue de l’Église Eglise Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lesvigneronsdetracy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint Vincent de Tracy

L’événement Fête de la Saint Vincent de Tracy Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire