Fête de la Saint-Vincent

Rue du Général d’Amade Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

La paroisse et les vignerons de Fronsac et Canon Fronsac fêtent la Saint Vincent

Programme:

10 h 30: Messe

12 h 00 Apéritif dégustation sur le parvis

ouvert à tous, offert par le Conseil des Vins

13 h 00 Repas à la Salle Plaisance (sur réservation &

paiement au Conseil des Vins au 05 57 51 80 51

mdv.fronsac@orange.fr

avant le 10 janvier 2026 nombre de places limité)

MENU 20 € (vin offert)

gratuit pour les moins de 8 ans .

Rue du Général d’Amade Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 80 51 mdv.fronsac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Saint-Vincent

L’événement Fête de la Saint-Vincent Fronsac a été mis à jour le 2026-01-12 par OT du Fronsadais