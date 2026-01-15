Fête de la Saint-Vincent Fronsac
Fête de la Saint-Vincent Fronsac dimanche 18 janvier 2026.
Fête de la Saint-Vincent
Rue du Général d’Amade Fronsac Gironde
Tarif : – –
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
La paroisse et les vignerons de Fronsac et Canon Fronsac fêtent la Saint Vincent
Programme:
10 h 30: Messe
12 h 00 Apéritif dégustation sur le parvis
ouvert à tous, offert par le Conseil des Vins
13 h 00 Repas à la Salle Plaisance (sur réservation &
paiement au Conseil des Vins au 05 57 51 80 51
mdv.fronsac@orange.fr
avant le 10 janvier 2026 nombre de places limité)
MENU 20 € (vin offert)
gratuit pour les moins de 8 ans .
Rue du Général d’Amade Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 80 51 mdv.fronsac@orange.fr
