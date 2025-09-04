Fête de la Saint-Vincent Noaillan
Fête de la Saint-Vincent
Salle des fêtes Noaillan Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-07
2025-09-04
JEUDI
21h concours de belote
VENDREDI
18h30 remise des clefs par la mairie
19h30 grillades/frites
21h soirée karaoké
SAMEDI
08h30 concours de pétanque
19h30 grillades/frites ou moules/frites
21h concert avec le groupe « Auto reverse » (spécial années 80/90)
DIMANCHE
08h30 petit-déjeuner
10h30 mini-jeux pour enfants (gratuit)
18h apéritif offert par le comité des fêtes et animé par la banda Les Vasates
19h30 escargolade / grillades
22h spectacle pyromusical
Samedi et dimanche structures gonflables (gratuit)
Fête foraine, buvette et grillades tout le week-end .
Salle des fêtes Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08
