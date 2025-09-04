Fête de la Saint-Vincent Noaillan

Fête de la Saint-Vincent Noaillan jeudi 4 septembre 2025.

Fête de la Saint-Vincent

Salle des fêtes Noaillan Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-07

2025-09-04

JEUDI

21h concours de belote

VENDREDI

18h30 remise des clefs par la mairie

19h30 grillades/frites

21h soirée karaoké

SAMEDI

08h30 concours de pétanque

19h30 grillades/frites ou moules/frites

21h concert avec le groupe « Auto reverse » (spécial années 80/90)

DIMANCHE

08h30 petit-déjeuner

10h30 mini-jeux pour enfants (gratuit)

18h apéritif offert par le comité des fêtes et animé par la banda Les Vasates

19h30 escargolade / grillades

22h spectacle pyromusical

Samedi et dimanche structures gonflables (gratuit)

Fête foraine, buvette et grillades tout le week-end .

Salle des fêtes Noaillan 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 35 08

