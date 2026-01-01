Fête de la Saint Vincent par l’Archiconfrérie Saint Vincent Reims
Fête de la Saint Vincent par l'Archiconfrérie Saint Vincent Reims samedi 17 janvier 2026.
Les représentants des maisons de Champagne et des villages viticoles défilent parés de leurs plus beaux atours en l’honneur de leur saint-patron Saint-Vincent.
Rassemblant des centaines de confrères venus des différents villages de toute l’AOC Champagne, ce défilé de l’archiconfrérie Saint-Vincent est le rendez-vous annuel à ne pas manquer autour du 22 janvier, jour où l’on fête le martyr chrétien, protecteur des cultivateurs de la vigne.
