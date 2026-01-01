Fête de la Saint Vincent par l’Archiconfrérie Saint Vincent

Reims Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Tout public

Les représentants des maisons de Champagne et des villages viticoles défilent parés de leurs plus beaux atours en l’honneur de leur saint-patron Saint-Vincent.

Rassemblant des centaines de confrères venus des différents villages de toute l’AOC Champagne, ce défilé de l’archiconfrérie Saint-Vincent est le rendez-vous annuel à ne pas manquer autour du 22 janvier, jour où l’on fête le martyr chrétien, protecteur des cultivateurs de la vigne.

Programme à venir .

Reims Reims 51100 Marne Grand Est

