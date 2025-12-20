Fête de la Saint Vincent Hôtel de Ville Saint-Andiol

Fête de la Saint Vincent

Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026. Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

Fête annuelle qui rassemble les St Andiolais et habitants des alentours dans une ambiance conviviale

VENDREDI 23

PROCESSION SOLENNELLE À 18H à l’église Saint-Vincent

MESSE À 19H suivie du verre de l’amitié.

BODEGA dans la salle du château avec DJ RAPHAEL.



SAMEDI 24

REPAS CARBONADE FLAMANDE dans la salle du Château avec l’orchestre Imperatori (25€ par personne) sur réservation. Tickets à partir du 7 Janvier et à retirer chez certains commerçants (voir leurs réseaux sociaux). .

Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual festival which gathers the St Andiolais and inhabitants of the surroundings in a convivial atmosphere

L’événement Fête de la Saint Vincent Saint-Andiol a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence