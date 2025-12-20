Fête de la Saint Vincent Hôtel de Ville Saint-Andiol
Fête de la Saint Vincent Hôtel de Ville Saint-Andiol vendredi 23 janvier 2026.
Fête de la Saint Vincent
Du vendredi 23 au samedi 24 janvier 2026. Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-24
2026-01-23
Fête annuelle qui rassemble les St Andiolais et habitants des alentours dans une ambiance conviviale
VENDREDI 23
PROCESSION SOLENNELLE À 18H à l’église Saint-Vincent
MESSE À 19H suivie du verre de l’amitié.
BODEGA dans la salle du château avec DJ RAPHAEL.
SAMEDI 24
REPAS CARBONADE FLAMANDE dans la salle du Château avec l’orchestre Imperatori (25€ par personne) sur réservation. Tickets à partir du 7 Janvier et à retirer chez certains commerçants (voir leurs réseaux sociaux). .
Hôtel de Ville Comité des Fêtes de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 80 09 38
English :
Annual festival which gathers the St Andiolais and inhabitants of the surroundings in a convivial atmosphere
