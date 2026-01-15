Fête de la Saint-Vincent Saint-Pourçain-sur-Sioule

Fête de la Saint-Vincent

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Célébrez la Saint-Vincent avec l’Ordre des Fins Palais ! Messe à l’église Sainte-Croix, chapitre d’intronisation au théâtre, puis apéritif et repas gastronomique avec animation. Une journée conviviale autour des traditions viticoles !

Église Sainte-Croix, théâtre, salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 36 28 77

English :

Celebrate St. Vincent’s Day with the Ordre des Fins Palais! Mass at Sainte-Croix church, induction chapter at the theater, followed by an aperitif and gourmet meal with live entertainment. A convivial day of winegrowing traditions!

