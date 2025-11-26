FÊTE DE LA SAINT VINCENT Saint-Thibéry

FÊTE DE LA SAINT VINCENT

Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

La fête de la Saint-Vincent met en lumière le travail de la vigne, les traditions et la richesse de notre patrimoine viticole ainsi que la diversité des domaines du territoire et des produits du terroir.

Fête de la Saint-Vincent

La fête de la Saint-Vincent fait son grand retour le dimanche 18 janvier 2026 et cette année encore, c’est l’occasion de célébrer la passion de la vigne et du vin dans une ambiance conviviale et festive !

Unique sur le territoire Hérault Méditerranée, la journée est articulée autour de célébrations traditionnelles, de la promotion des domaines viticoles et des produits des terroirs de l’Hérault, de dégustations et d’animations autour du vin.

DEGUSTATIONS GOURMANDES

TRADITIONS

EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

Toute la journée animations, expositions et dégustations gourmandes au village des vignerons et caves et au village terroir, foodtrucks et gourmandises.

Programme détaillé bientôt disponible ! .

Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 4 67 77 80 57

English :

Unique on the Hérault Méditerranée territory: Saint-Thibéry organizes the Saint-Vincent festival, patron saint of winegrowers, in partnership with the IGP Côtes de Thongues and the wine and fishermen’s route.

German :

Einzigartig im Gebiet Hérault Méditerranée: Saint-Thibéry organisiert in Zusammenarbeit mit der IGP côtes de Thongues und der Wein- und Fischerstraße das Fest des Heiligen Vinzenz, des Schutzheiligen der Winzer.

Italiano :

Il festival di Saint-Vincent mette in risalto il lavoro della vite, le tradizioni e la ricchezza del nostro patrimonio vinicolo, nonché la diversità delle tenute e dei prodotti locali della regione.

Espanol :

Único en la región Hérault Méditerranée: Saint-Thibéry organiza la fiesta de Saint-Vincent, patrón de los viticultores, en colaboración con la IGP Côtes de Thongues y la ruta del vino y los pescadores.

L’événement FÊTE DE LA SAINT VINCENT Saint-Thibéry a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE