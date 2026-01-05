Fête de la Saint Vincent Saint-Vincent-de-Tyrosse
Fête de la Saint Vincent Saint-Vincent-de-Tyrosse samedi 24 janvier 2026.
Fête de la Saint Vincent
Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif :
Date :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Un événement pour toute la famille, au cœur de la Fête de la Saint-Vincent
Une journée festive ouverte à tous
– Foire aux vins & dégustations
– Run & Wine
– Animations enfants
– Traditions, convivialité et bonne humeur
, on vous dévoile très vite tout le programme ! .
Place du Foirail Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine fetesanimationstyrosse@gmail.com
English : Fête de la Saint Vincent
An event for the whole family, at the heart of the Saint-Vincent Festival
