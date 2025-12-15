Fête de la Saint-Vincent

20 Rue de la Bonne Dame Vouvray Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Reconnu comme saint patron des vignerons, Saint Vincent est honoré chaque année par les confréries vineuses de toute la France. L’arrivée du nouveau millésime peut ainsi être célébré comme il se doit !

Chaque année, les vignerons de l’AOC Vouvray célèbrent Saint Vincent, leur saint patron en costumes traditionnels. Une coutume vouvrillonne qui se transmet de génération en génération et perpétue le savoir-faire des vignerons et vigneronnes de ce terroir. L’occasion aussi de dédier une prière à leur bienfaiteur et une autre, pour le prochain millésime afin qu’il soit tout aussi bon que les précédents ! Les festivités (intronisations, vin d’honneur, repas et soirée dansante) se tiendront dans les caves de la Bonne Dame après le traditionnel défilé en musique dans les rues de Vouvray. La journée commence par la célébration religieuse à l’église de Vouvray. Réservation pour le repas auprès de la mairie de Vouvray avant le 16 janvier. .

20 Rue de la Bonne Dame Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 70 48 mairie@vouvray.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Recognised as the patron saint of winegrowers, Saint Vincent is honoured each year by wine brotherhoods throughout France. The arrival of the new vintage can thus be celebrated as it should be!

L’événement Fête de la Saint-Vincent Vouvray a été mis à jour le 2025-12-15 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire