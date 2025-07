Fête de la Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin

Fête foraine sur la place Sainte-Anne de Bricquebec ayant lieu pendant le dernier week-end de juillet avec une soirée spectacle le samedi soir à 21h à la salle Jean Eliard et un défilé de fanfares ainsi qu’un feu d’artifice le dimanche soir à 23h

Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie

English : Fête de la Sainte-Anne

A funfair held on the Place Sainte-Anne in Bricquebec during the last weekend in July, with an evening show on Saturday evening at 9pm at the Salle Jean Eliard and a brass band parade and fireworks display on Sunday evening at 11pm

German :

Jahrmarkt auf dem Place Sainte-Anne in Bricquebec, der am letzten Juliwochenende stattfindet, mit einer Abendshow am Samstagabend um 21 Uhr in der Salle Jean Eliard und einer Parade von Musikkapellen sowie einem Feuerwerk am Sonntagabend um 23 Uhr

Italiano :

Un parco divertimenti che si tiene in Place Sainte-Anne a Bricquebec durante l’ultimo fine settimana di luglio, con uno spettacolo serale il sabato sera alle 21 nella Salle Jean Eliard e una parata di bande di ottoni e fuochi d’artificio la domenica sera alle 23

Espanol :

Un parque de atracciones que se celebra en la plaza Sainte-Anne de Bricquebec durante el último fin de semana de julio, con un espectáculo nocturno el sábado a las 21.00 horas en la sala Jean Eliard y un desfile de bandas de música y fuegos artificiales el domingo a las 23.00 horas

